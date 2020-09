Festeggiati i 30 anni della Round Table 41 Siena

Lo scorso venerdì 18 settembre ha ufficialmente preso le mosse il nuovo anno sociale della Round Table 41 Siena, anno speciale per questa Tavola poiché ricorre un traguardo importante, ossia i trent’anni dalla sua fondazione.Il presidente Tommaso de Sando ha aperto la conviviale di apertura all’interno della suggestiva cornice della barricaia dell’azienda agricola Fèlsina, iniziando con l’aperitivo nella magica atmosfera creata dalla secolare oliveta, seguita dalla visita alle storiche cantine.70 i presenti fra soci, ex soci, amici dalle altre Tavole ed altri Club Service italiani ed esteri. Oltre alla cerimonia d’apertura del nuovo anno sociale, i presenti hanno anche potuto scoprire quale sarà l’attività di service 2020/2021, che si incentrerà sull’aiuto in favore dell’associazione “Insieme per i bambini ONLUS”.Numerosi gli ospiti che hanno preso parte alla serata tra cui Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga, il relatore dottor Salvatore Grosso, direttore del reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese nonché presidente dell’associazione alla quale verrà devoluto il Service annuale.Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 novembre quando, alla presenza del Comitato della Round Table Italia, avverrà la presentazione del libro commemorativo “Rota Volvitur – trent'anni di Round Table 41 Siena” che raccoglie memorie ed immagini della Tavola dalla fondazione ad oggi. La giornata terminerà con una cena di gala presso l’hotel Piccolo Castello di Monteriggioni.