Il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena informa la cittadinanza che ci sono persone che si spacciano per appartenenti del Corpo e che si presentano nelle abitazioni private e nelle aziende del senese, chiedendo soldi per l’acquisto di abbonamenti a riviste dei Vigili del Fuoco."Queste attività non hanno niente a che fare con i Vigili del Fuoco - spiegano dal Comando senese - e pertanto chi si trovasse in situazioni analoghe è invitato ad informare le autorità competenti."