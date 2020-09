Centro di raccolta di Renaccio a Siena: non Ã¨ piÃ¹ necessaria la prenotazione

Da martedì 29 settembre l'accesso al Centro di Raccolta comunale di Siena in località Renaccio sarà consentito senza necessità di prenotazione.Rimangono valide tutte le norme di comportamento per il contenimento del contagio da Covid-19: un utente alla volta previa autorizzazione del personale di custodia; attesa del proprio turno fuori dal cancello di ingresso; indossare mascherina e guanti; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e conferimento diretto dei rifiuti, perché in nessun caso il personale del Centro potrà coadiuvare nelle operazioni.Confermati gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, il sabato solo la mattina dalle ore 7.30 alle 12.30.Per informazioni contattare il numero 0577-292330.