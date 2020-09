Siena, bando contributo canoni locazione 2020: giovedÃ¬ 1 ottobre la pubblicazione della graduatoria provvisoria

Giovedì 1° ottobre, sarà on line all'Albo Pretorio del Comune di Siena, la graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2020, consultabile anche sul portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso: il Comune comune.siena@postacert.toscana.it. Per ulteriori informazioni: Servizio Patrimonio e Politiche Abitative - via Casato di Sotto, 23 - Siena - tel. 0577-292277 – 0577-292369