Siena, riaprono le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

Da lunedì 5 ottobre, saranno riaperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per il corrente anno scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Siena attraverso la nuova piattaforma informatica raggiungibile dal sito del Comune www.comune.siena.it , seguendo il percorso Servizi Online - Servizi al Cittadino - Trasporto scolastico.E' necessario registrarsi, acquisire le relative credenziali di accesso e seguire le istruzioni per l'inserimento della domanda. Si precisa che le domande potranno essere accolte esclusivamente in caso di residua disponibilità di posti sugli scuolabus per le linee richieste, in conformità alle capienze massime consentite dalle linee guida ministeriali in tema di contenimento del contagio da Covid-19 (Allegato 16 del DPCM 7/9/2020).Le richieste saranno valutate in ordine di arrivo e farà fede il numero di protocollo generato automaticamente all'invio della domanda. A ciascun richiedente sarà comunicato via email l'accoglimento o meno della domanda.Tutte le informazioni relative al servizio di trasporto scolastico possono essere consultate, sempre sul sito istituzionale nella sezione La Città - Istruzione - Trasporto Scolastico, dove sono specificati anche i riferimenti da contattare per eventuali dubbi o chiarimenti, mentre l’accesso al competente ufficio è solo previa prenotazione allo 0577 292330.