Susanna Cenni (PD): ''Stragi negli allevamenti da lupi e canidi insostenibili, Governo intervenga''

"Il Governo intervenga presto per dare risposte adeguate per contrastare, prevenire e risarcire i danni causati da lupi e canidi. Si tratta di episodi che si verificano sempre con maggiore frequenza in molti territori italiani e purtroppo anche in Toscana ed in provincia di Siena": è quanto chiede Susanna Cenni, deputata Pd e vicepresidente della Commissione Agricoltura di Montecitorio, in una interrogazione ai ministri delle Politiche agricole Bellanova e dell'Ambiente Costa. L'atto è stato sottoscritto anche dai deputati del Partito Democratico Antonella Incerti e Chiara Braga



"Le criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dagli animali selvatici hanno ormai assunto dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, spesso le uniche attività economiche in aree interne e periferiche, anche sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali. E' necessario un urgente monitoraggio della situazione attuale e l'intervento dei ministeri competenti per risolvere e prevenire questo problema con competenze scientifiche e misure dedicate. Quasi tutte le regioni hanno normative che prevedono l'assegnazione di contributi a favore degli allevatori che subiscono una perdita del patrimonio zootecnico per un evento predatorio. L’iter di risarcimento è però troppo lungo e non copre spesso interamente i danni subiti", conclude Susanna Cenni.