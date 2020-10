Video Flash Point cresce e lancia un nuovo monitor nel territorio senese

La postazione è stata installata al bar Officina dei Dolci al centro commerciale Coop Le Grondaie

Video Flash Point cresce ed aumenta il suo circuito di monitor. La rivoluzione nella comunicazione prosegue e scrive nuove pagine. Una nuova postazione video è stata installata al Bar Officina dei Dolci, all’interno del centro commerciale Coop Le Grondaie. Con questo diventano 11 i monitor dell’azienda, dei quali 9 lcd e 2 ledwall, per una copertura del territorio sempre più ampia.I 9 monitor lcd di Video Flash Point sono collocati all’ospedale Santa Maria alle Scotte, a San Domenico (in collaborazione con Siena Info Point), in Piazza del Campo (in collaborazione con Siena Info Point), al bar il Fiumino in via Giovanni Paolo II, al bar dell’Artigiano in viale Toselli, allo Snack Bar all’antiporto di Camollia, alla Farmacia Vigni all’Acquacalda, al negozio Acustica Senese in via Maestra a Poggibonsi e ora anche al bar Officina dei dolci alla Coop Le Grondaie.Mentre i due monitor ledwall sono posti in Strada Massetana Romana, di fianco al negozio Trony, nei due sensi di marcia. Luoghi che sono ben visibili da chiunque transiti in queste zone.Video Flash Point si conferma quindi una realtà in crescita sia come raccolta pubblicitaria sia come ulteriore volontà di espansione, e con l’intento di rendere il servizio sempre più appetibile. E, soprattutto per i clienti già acquisiti, il tutto avviene senza nessuna variazione di prezzo.Video Flash Point, oltre a sviluppare il marketing delle varie aziende acquisite, punta ad innovare la comunicazione aziendale lasciando e lanciando anche sul nuovo schermo il servizio “News h24”, in collaborazione con Siena Free, ed il servizio “Meteo h24”, offerto da Siena Meteo 24.Video Flash Point, un’azienda nata dalla collaborazione tra la Cositt Srl e Somma Comunicazione, è attiva ormai da un anno e ha intenzione di continuare ad installare monitor itineranti sul territorio, ovviamente sempre in luoghi molto transitati e in locali ampiamente frequentati, proprio per essere e per rappresentare quella “rivoluzione nella comunicazione” che recita nel proprio claim promozionale.