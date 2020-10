Siena, ubriaco soccorso e sanzionato dalla Polizia per la terza volta in pochi mesi

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Siena, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti la notte tra sabato e domenica scorsi a seguito della segnalazione di un uomo riverso per terra in via Piccolomini.Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito provveduto a soccorrere l'uomo, di nazionalità peruviana, che non riusciva a tenersi in piedi, ed hanno chiamato i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure necessarie.L'uomo, per altre tre volte negli ultimi mesi, è stato soccorso dai poliziotti nei fine settimana, per il suo palese e molesto stato di ubriachezza e sanzionato per tale motivo, una volta a Monteroni d’Arbia e un'altra nel centro di Siena.Anche in questa occasione, dopo i soccorsi, gli agenti hanno provveduto a sanzionarlo.