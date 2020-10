Siena, uscita dalla maggioranza di Sena Civitas: il commento di Forza Italia

"Abbiamo appreso dagli organi di stampa dell’uscita dalla maggioranza del Gruppo Sena Civitas, rappresentata dal consigliere Pietro Staderini. Tale decisione non ci lascia né sorpresi né stupiti; i comportamenti del consigliere Staderini, a nostro avviso, non sono mai stati del tutto collaborativi e trasparenti." Così un intervento del Gruppo consiliare di Siena di Forza Italia."Andando in ordine temporale ricordiamo ad esempio che in occasione delle dimissioni dell’attuale assessore Francesca Appolloni dal movimento Sena Civitas (12 marzo 2019), il consigliere Staderini da una parte sottolineava la volontà del movimento di rafforzare le scelte del sindaco Luigi De Mossi con un fattivo contributo in termini di idee e proposte, in virtù del visibile cambiamento in positivo della città; dall’altra parte però pretendeva a gran voce la sostituzione in Giunta dell’Appolloni con altra figura di spicco riconducibile a Sena Civitas. Quindi appoggio al Sindaco ed alla maggioranza a determinate condizioni... di non poco conto!Tale condizione non si è mai verificata, e stranamente sono iniziate da parte del consigliere Staderini una serie di contraddizioni di fondo, oltre ad iniziative di senso opposto a quelle della maggioranza. Solo per citarne alcune ricordiamo l’ennesima critica al sindaco Luigi De Mossi relativamente alle sue dichiarazioni sulle cause della crisi MPS (19 aprile 2020) oppure lo smarcamento dalla maggioranza in diverse occasioni, quella più eclatante la votazione sul Piano Operativo.Ebbene ragionando in termini politici, sarebbe bastato molto ma molto poco alle forze che sostengono il sindaco Luigi De Mossi, chiedere al consigliere Staderini di lasciare la maggioranza in quanto in palese contrasto con le linee programmatiche che aveva affermato di condividere e che entrando in maggioranza ad inizio del mandato aveva accettato di sostenere.Da persone perbene abbiamo atteso, auspicando che ci potesse essere un ravvedimento su posizioni incomprensibili e quindi una inversione di tendenza, auspicando una fattiva collaborazione del consigliere Staderini e del Circolo Sena Civitas per l’attuazione del programma di governo della città.La nostra attesa è stata vana, ma non possiamo rimproverarci nulla, se qualcuno decide di uscire dalla maggioranza non possiamo fare altro che augurargli le migliori fortune, come si usa in gergo calcistico quando un calciatore lascia la squadra che lo aveva accolto."