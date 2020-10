Polstrada Siena, il bilancio dei controlli del mese di settembre

Un mese di settembre particolarmente intenso per la Polizia Stradale di Siena, caratterizzato da forte traffico dovuto alla ripresa delle attività commerciali e scolastiche, che hanno portato a organizzare una serie di controlli mirati volti a verificare il rispetto delle normative che riguardano la circolazione di tutti i veicoli e il rispetto di quelle anti Covid.Non sono mancati episodi paricolarmente pericolosi per la sicurezza stradale, come l’aver sorpreso un camionista che eludeva i tempi guida, o chi circolava senza assicurazione, in stato di ebbrezza o senza patente.Durante tutto il mese passato sono state messe in campo 121 pattuglie che hanno soccorso 24 automobilisti in panne, controllato 4.528 veicoli e identificato 438 persone. Denunciata una persona per guida in stato d’ebbrezza, ritirate 8 patenti, contestata una sanzione per guida senza patente, 102 per eccesso di velocità mediante l’utilizzo della strumentazione elettronica, 16 per mancata copertura assicurativa, 19 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 22 per guida con cellulare. Gli agenti hanno proceduto al sequestro e fermo di 14 veicoli e alla decurtazione di 677 punti in totale.Per quanto riguarda l’incidentalità rilevata dalle pattuglie della Polstrada, restano invariati gli incidenti con danni a cose, con feriti, e nessun incidente mortale.