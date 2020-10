Il prefetto di Siena, Maria Forte, visita il Comando della Guardia di Finanza

Il prefetto di Siena, Maria Forte, nella prima mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, ha reso visita di cortesia al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di viale Curtatone.



L’autorità di Governo, ricevuta dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Antonio Marra, ha incontrato, nel rispetto delle attuali prescrizioni anti-Covid, gli ufficiali ed una piccola rappresentanza del personale in servizio presso la sede di Siena.



Nell’occasione, il Comandante provinciale ha tenuto un sintetico briefing illustrativo delle attività del Corpo in provincia di Siena, a testimonianza dell’impegno costante che le Fiamme Gialle senesi dedicano al contrasto degli illeciti di natura economico-finanziaria.



A conclusione della visita, il Prefetto di Siena ha espresso sentito apprezzamento per le molteplici attività quotidianamente svolte a salvaguardia dei cittadini, delle imprese e dei professionisti che operano nel rispetto delle regole.



Nella circostanza il Comandante, nel solco della continuità rispetto al recente passato, ha assicurato al massimo vertice provinciale la piena e incondizionata disponibilità al servizio da parte di tutte le Fiamme Gialle della provincia.