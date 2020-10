Comune di Siena e cittadini insieme per la cura del verde a Taverne d'Arbia

Un patto tra Amministrazione comunale di Siena e cittadini di Taverne d’Arbia per la cura dell’aiuola con la stele della Madonna posta nel quartiere. A certificare l’accordo una delibera, approvata ieri dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore al Patrimonio, Luciano Fazzi, con cui è stato approvato il “Patto di Collaborazione” con il gruppo di residenti di Taverne d’Arbia.



"Siamo stati ben felici di accettare la proposta dei cittadini – spiega l’assessore Fazzi – che si erano proposti di prendersi cura, a titolo gratuito e volontario, dello spazio verde posto nello spartitraffico sul lato sud di via Principale. Attraverso il Patto di Collaborazione infatti i cittadini possono prendersi cura di spazi ed edifici pubblici ed, in generale, di beni comuni materiali ed immateriali". Nello specifico, secondo quanto previsto nel protocollo che avrà durata di due anni, i residenti si occuperanno del monitoraggio dell’area verde, di assicurare la manutenzione ordinaria dell’aiuola e della stele della Madonna attraverso interventi di ripulitura, rimozione rifiuti , taglio erba e cura delle piante e siepi. L’amministrazione fornirà il supporto alle attività del gruppo di residenti attraverso la comunicazione delle attività e l’eventuale elaborazione di un marchio di gestione condivisa da installare nell’area, oltre che la copertura assicurativa.



"Da parte di questa Amministrazione – conclude Fazzi - c’è la massima disponibilità e l’apertura alle proposte dei cittadini e dunque ci auguriamo che nuovi patti possano presto essere firmati insieme a gruppi di abitanti che hanno a cuore il nostro territorio"