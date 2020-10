Siena, viabilità: sopralluogo del vicesindaco Corsi in via Duprè

Il vicesindaco di Siena, Andrea Corsi, ha effettuato un sopralluogo in via Duprè dove è stato predisposto il momentaneo doppio senso di circolazione poiché nel Casato di Sotto in cui è stato allestito un imponente cantiere che ha necessitato la chiusura della strada. Le modifiche alla circolazione stanno creando qualche inevitabile disagio e Corsi ha voluto confrontarsi con gli abitanti del posto. Il problema del traffico e dei posteggi sono i principali punti emersi nell'incontro durante le verifiche e per questo l'amministrazione comunale sta valutando alcune migliorie per andare incontro alle richieste dei cittadini. Intanto in piazza del Mercato due dei quattro punti di ricarica delle auto elettriche potranno essere sfruttati come posteggio.“E' un problema che stiamo affrontando. Le modifiche alla circolazione – spiega Corsi – sono previste fino al termine del cantiere ovvero al 31 dicembre, ma è nostra intenzione valutare entro i prossimi quindici giorni l'eventualità tecnica di riaprire il Casato di Sotto e ripristinare il senso unico in via Duprè. Questo potrà avvenire solo se verranno verificati i criteri di sicurezza per gli automobilisti, pedoni e lavoratori. Confido però in una soluzione positiva. Intanto in piazza del Mercato è stato possibile trovare altri quattro posti auto nei punti riservati alle auto elettriche per tutto il periodo dei lavori. Come sempre il confronto con i cittadini è importante per capire le loro esigenze ed avere un contatto diretto che fornisce un quadro della reale situazione, per questo li ringrazio”.