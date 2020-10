Interventi di manutenzione programmata alla rete idrica di Siena

Tecnici al lavoro martedì 13 e mercoledì 14 ottobre

Tre interventi di manutenzione programmata nel comune di Siena, finalizzati al miglioramento delle infrastrutture.Martedì 13 ottobre dalle 8.30 alle 11.30 potrebbero versificarsi temporanee sospensioni dell'erogazione di acqua in via Camollia, via del Pignattello e via Malta.Dalle 9 alle 12 inoltre potranno essere interessate da un momentaneo stop del flusso idrico le utenze di via Simone Martini.Mercoledì 14 ottobre dalle 8.30 alle 11.30 infine, potrebbere verificarsi una temporanea sospensione dell'erogazione idrica in strada dei Cappuccini, strada di Marciano e via della Collinella.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24.