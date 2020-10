Voltiamo Pagina cambia nome e diventa Impegno Civico Siena

"Le recenti elezioni regionali della Toscana e non solo hanno confermato un dato inequivocabile: sono gli elettori civici a decidere di volta in volta chi far vincere in base al programma elettorale e alla credibilità delle persone che lo rappresentano." Così un intervento dei consiglieri comunale di Siena di Voltiamo Pagina: Federico Minghi, Marco Falorni, Tommaso Bartalini e Carlo Marsiglietti."Alle Comunali del 2018 la lista Voltiamo Pagina, con 1.856 voti risultò la seconda lista più votata e quindi decisiva per la vittoria. Per riuscire a vincere quella difficile competizione elettorale tutti i candidati della lista Voltiamo Pagina si impegnarono personalmente diventando il simbolo del cambiamento e del rinnovamento tanto voluto dalla città. Non abbiamo mai chiesto "poltrone" anzi fin dal primo momento ci fu domandato di fare un passo indietro, e noi lo facemmo ben volentieri, per permettere che la composizione della giunta realizzasse i migliori equilibri della maggioranza.Ci è sempre e solo interessato riuscire a portare avanti il nostro programma elettorale e mantenere con gli elettori quella promessa di cambiamento e di rinnovamento di nomi e di metodi che purtroppo in alcuni casi non ci è stato possibile attuare.A più riprese abbiamo tentato di trovare uno spazio per riuscire a partecipare ed incidere nel governo del Comune per realizzare le proposte dei nostri elettori, ma senza mai riuscirci fino in fondo. A questo punto, nostro malgrado, per cercare di mantenere quell'impegno con i cittadini preso nel 2018, restiamo in maggioranza e restiamo fedeli a quel programma da noi scritto che riscosse grossi consensi, cambiando nome al gruppo civico per provare a dare con rinnovato impegno un contributo alla maggioranza da un'altra posizione con spirito più laico e sempre attento al programma elettorale.Nei prossimi mesi seguirà un confronto con i cittadini, come non abbiamo mai smesso di fare, per spiegare le ragioni della nostra decisione e continuare a portare avanti i problemi della collettività. Il nuovo nome del gruppo consiliare voltiamo Pagina sarà: Impegno Civico Siena."