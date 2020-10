In via Fontebranda a Siena, è franato un pezzo di tufo a causa della pioggia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale ed i tecnici del Comune. Sono cinque le famiglie che per precauzione sono state evacuate e per le quali il Comune sta cercando una sistemazione provvisoria. Sul posto anche il sindaco Luigi De Mossi e l'assessore Sara Pugliese.