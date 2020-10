Siena, coppia coltiva cannabis in un garage trasformato in serra: denunciata dai Carabinieri

Continua l’attività di contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Siena finalizzata a reprimere il consumo di stupefacente tra i più giovani tra le strade del centro storico. I militari della Stazione Carabinieri di Siena hanno fatto irruzione in un’abitazione di una coppia di camerieri, rinvenendo e sequestrando alcune piante di cannabis che i due, un 29enne e la sua compagna 36enne, coltivavano in una serra artigianale.Le piante, dell’altezza di circa due metri, erano state posizionate in un garage dove era stato allestito un sistema di lampade alogene e un piccolo impianto di irrigazione. I due avevano organizzato anche un piccolo essiccatoio artigianale utilizzato per la successiva consumazione dello stupefacente.I due sono stati denunciati per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.