Covid-19: gli uffici del Comando di Polizia Municipale di Siena chiusi al pubblico

Per contenere la diffusione del coronavirus, il Comando della Polizia Municipale di Siena, pur completamente operativo, resterà chiuso al pubblico tranne che per la restituzione dei veicoli rimossi.Sarà, poi, possibile recarsi all’ufficio Traffico, Concessioni, ZTL dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, e il martedì anche dalle 15 alle 17, per la presentazione della domanda e il ritiro del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e del permesso ZTL residente.La Polizia Municipale sarà comunque contattabile per telefono ed e-mail nonché sul sito alla pagina: www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale