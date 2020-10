Decreto Flussi: datori di lavoro e lavoratori stranieri possono compilare le domande on line

Il Dpcm 7 luglio 2020, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie generale, n.252, del 12 ottobre 2020) prevede che quest’anno potranno fare ingresso in Italia i lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e lavoratori autonomi nella quota massima di 30.850.Il suddetto decreto flussi dispone date scaglionate per l'invio delle domande, il cui termine scade il 31 dicembre 2020, e accesso alla procedura con SPID.La normativa e la circolare congiunta Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che illustra i contenuti del decreto e la procedura per l’invio delle domande è consultabile all’indirizzo: http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Immigrazione-14341.htm