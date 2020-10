Siena, servizio straordinario del territorio attuato dai Carabinieri

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato attuato dai Carabinieri della Compagnia di Siena durante il fine settimana. I militari dell’Arma hanno controllato oltre 70 persone, effettuato posti di controllo e ispezioni in alcuni locali notturni nonché attuato numerosi controlli a soggetti sottoposti a misure e prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.In questo contesto i Carabinieri della Stazione di Siena hanno identificato nei pressi di Porta Camollia un pregiudicato kosovaro 43enne che, a causa di alcuni reati di matrice predatoria consumati nel comune di Siena, era stato allontanato e sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel terrutirio comunale. I militari hanno anche identificato nei pressi delle fermate degli autobus della Lizza due giovani assuntori di sostanza stupefacente che sono stati segnalati alla competente Prefettura; in tale contesto sono stati denunciati e sanzionati due cittadini stranieri che non indossando le previste mascherine, alla richiesta dei militari di declinare le proprie generalità, si sono rifiutati cercando di sottrarsi al controllo.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siena hanno inoltre attuato una serie di posti di controllo sulle principali arterie della giurisdizione finalizzati alla prevenzione degli incidenti e al controllo delle disposizioni sanitarie imposte per contenere l’emergenza sanitaria. Tre le denunce per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.