Le prossime manutenzioni programmate alla rete idrica di Siena

Da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre prosegue l’installazione dei nuovi misuratori e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge

Proseguono da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre a Siena le manutenzioni programmate da AdF per l’installazione dei nuovi misuratori a tecnologia avanzata e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge. Un ampio piano di interventi che entro l’anno porterà a compimento la massiva installazione di contatori di ultima generazione predisposti per la telelettura in tutto il territorio comunale.Gli interventi spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: AdF è costantemente impegnata, laddove è possibile, a modulare tempi e modalità di esecuzione dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività economiche.Di seguito gli interventi pianificati per la prossima settimana, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione idrica:Lunedì 19 ottobre: dalle 8.30 alle 11.30 via Garibaldi, via Gioberti, via Don Minzoni, via Nino Bixio e zone limitrofe; dalle 11.30 alle 13 via Pian d’Ovile, via Fonte Nuova e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 16.30 via di Stalloreggi e zone limitrofe.Martedì 20 ottobre: dalle 8.30 alle 12.30 via del Fosso, via S. Bandini, via Lucherini, piazza Provenzano, piazza Tolomei, via del Moro, via del Refe Nero, via del Giglio, via delle Vergini, via Baroncelli, vicolo di Provenzano e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 16.30 via del Casato di sopra, via del Casato di sotto e zone limitrofe.Mercoledì 21 ottobre: dalle 8.30 alle 10 via San Martino, via del Porrione, vicolo Magalotti, parte di Piazza Il Campo compresa tra l’angolo con via Salicotto e l’angolo con via del Porrione, e zone limitrofe; dalle 10.30 alle 13 via Salicotto, vicolo del Contradino, via Malcontenti, vicolo della Fortuna, vicolo della Manna, vicolo delle Scalelle, vicolo dell’Oro, via di Pescheria e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 16.30 via Fieranuova, via Fieravecchia, via del Rifugio, via dell’Oliviera, vicolo del Sasso e zone limitrofe.Giovedì 22 ottobre: dalle 8.30 alle 12 via di Mezzo, via del Comune, via degli Orti, via dei Rossi, via dell’abbadia, piazza dell’Abbadia, vicolo degli Orbachi e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 16.30 via Mattioli, via Sant’Agata, via di Fontanella, via San Pietro, piazza Postierla, via Pendola, Via San Quirico, via Sarrocchi, via di Castelvecchio, via delle Cerchia e zone limitrofe.