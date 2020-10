Riunione in Prefettura a Siena sull'applicazione del Dpcm 13 ottobre 2020

Si è tenuta oggi in Prefettura, presieduta dal prefetto di Siena, Maria Forte, una riunione di coordinamento delle forze di polizia, alla quale hanno partecipato il Questore Costantino Capuano, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Nicola Ferrucci ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Giuseppe Antonio Marra.



Oggetto dell’incontro la riflessione congiunta sulle nuove misure di contenimento della diffusione del Covid-19 varate dal Governo con il Dpcm del 13 ottobre scorso.



“Abbiamo preso nuovamente atto dell’esigenza di continuare a prestare la massima attenzione al tema della prevenzione del contagio, adottando tutte le precauzioni opportune e vigilando sul rispetto delle disposizioni introdotte dal Governo – ha detto il prefetto Forte –. Continua il grande impegno delle forze di polizia, che con il consueto buon senso e con la necessaria incisività proseguiranno nei propri servizi in stretto coordinamento con le polizie locali, come condiviso nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’8 ottobre scorso.”