Siena, al via i lavori di messa in sicurezza in via Pisacane

Al via i lavori di abbattimento di otto piante di pino e il rimpianto di altrettante essenze di diversa specie nonché l’esecuzione delle prime opere di messa in sicurezza della pavimentazione alterata dall’affioramento delle radici degli arbusti nel tratto di via C. Pisacane a Siena che dà accesso agli istituti d’istruzione superiore della zona.



Il progetto approvato in accordo con la Provincia e che ha visto la volontà di entrambi i soggetti di cooperare all’esecuzione delle opere necessarie, prevede anche una ripartizione delle spese così divisa: 9.800 euro per la Provincia e 7.580 per il Comune.



«Un lavoro di squadra – ha dichiarato l’assessore alle Aree verdi Silvia Buzzichelli – che dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni che hanno come fine ultimo il cittadino e, come in questo caso, di garantire la pubblica incolumità».