Covid-19, Siena: chiusi al pubblico gli uffici del Comando di Polizia Municipale

Per contenere la diffusione del virus Covid-19, il Comando Polizia Municipale di Siena, pur restando completamente operativo, da mercoledì 21 ottobre, resterà chiuso al pubblico tranne che per la restituzione dei veicoli rimossi.La Polizia Municipale sarà comunque contattabile per telefono ed e-mail reperibili, a seconda della necessità, sul sito: www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale L’ufficio Traffico, Concessioni, ZTL riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento e solo per la presentazione della domanda e il ritiro del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e del permesso ZTL residente. Per fissare l’appuntamento chiamare dal lunedì al venerdì in orario 9-10 il numero 0577 292531. In alternativa, è possibile inviare una e-mail a permessiztl@comune.siena.it