Siena, inaugurato l’impianto di illuminazione nel parco di Costalpino

Inaugurato, lunedì 19 ottobre, l’impianto di illuminazione nel parco di Costalpino adiacente a via D. Neri che, fin dalla sua realizzazione, non era mai stato dotato di punti luce.All’appuntamento il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese, la collega alle Aree verdi e Decoro urbano Silvia Buzzichelli, e Roberto Pasqualetti in rappresentanza di Citelum gestore dell’illuminazione pubblica nel Comune di Siena.L’area a verde attrezzato, con panchine per la sosta e giochi per i bambini, da oggi sarà illuminata durante le ore notturne, così da essere pienamente fruita dagli abitanti della zona.Citelum, il gestore dell’illuminazione pubblica nel Comune di Siena, ha infatti realizzato il progetto elettrico e illuminotecnico nonché il posizionamento di 20 pali con lampade da 42 watt ciascuna con raggio di azione verso il basso."Un tipo di illuminazione – ha detto il sindaco De Mossi – che non crea inquinamento luminoso e, soprattutto, aumenta la visibilità nell’area, costituendo un incentivo per la sicurezza nella frequentazione del parco che da anni era restato completamente al buio compromettendone una tranquilla vivibilità".Infatti come ha evidenziato Pugliese: "Nell'ottica di completare e migliorare la fruibilità della zona ci siamo impegnati per realizzare l'impianto di illuminazione notturna dell’intera area con particolare attenzione agli spazi gioco ed ai percorsi pedonali. Abbiamo lavorato con tecnologia LED, in modo da contenere i consumi e utilizzando armature per arredo urbano con ottica totalmente cut off, come previsto dalle vigenti normative in materia di controllo dell'inquinamento luminoso. L'area viene così resa pienamente utilizzabile in sicurezza anche per attività all'aperto in orario serale e notturno"."Con questa inaugurazione – ha detto l’assessore Buzzichelli- abbiamo risposto concretamente alle richieste pervenuteci dai cittadini che, da oggi, avranno a disposizione uno spazio più sicuro e più vivibile".Costo complessivo dell’intervento 32mila euro più Iva.