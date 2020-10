Rinviato l’evento ''Terzo settore e Buongoverno. Percorso di welfare partecipato, riprogettiamo insieme il futuro di Siena''

L'Amministrazione comunale di Siena, in base al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, è costretta a rinviare l'evento "Terzo settore e Buongoverno. Percorso di welfare partecipato, riprogettiamo insieme il futuro di Siena".



L'iniziativa di carattere regionale e nazionale che coinvolgeva le realtà del terzo settore era in programma dal 27 al 31 ottobre nel Palazzo Squarcialupi del Complesso museale Santa Maria della Scala. I cinque giorni di convegni, riflessioni, dibattiti e studi alla presenza del padre della riforma del Terzo settore, Stefano Zamagni, sono stati quindi posticipati alla primavera 2021, presumibilmente a maggio.



"E' una decisione sofferta, ma dovuta - spiega l'assessore comunale alla Sanità Francesca Appolloni - perché l'evento si sarebbe prefigurato con numerose restrizioni dovute al nuovo Dpcm e non avrebbe avuto la partecipazione complessiva di tutti gli importanti protagonisti del Terzo settore. Oggi la nostra comunità è chiamata a superare questa emergenza sanitaria rispettando scrupolosamente le norme e le disposizioni mediche a cui tutti noi dovremo attenerci. Ma sono certa che nella prossima primavera questo grande appuntamento si farà e sarà uno degli avvenimenti più importanti del 2021 per Siena e la Toscana" conclude l'assessore.