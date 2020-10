Raccolta rifiuti: a Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni ad accesso controllato nella zona fuori porta Camollia

Completate le zone di Isola d’Arbia, Scacciapensieri, San Miniato e San Prospero in questi giorni i nuovi cassonetti verranno posizionati nella zona fuori porta Camollia

A Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato. Completate le zone di Isola d’Arbia, Scacciapensieri, San Miniato e San Prospero, in questi giorni si stanno completando gli step5 e 6 della riorganizzazione del servizio di raccolta con i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ che saranno posizionati da Sei Toscana nella zona fuori porta Camollia. I nuovi contenitori saranno posizionati in via Cavour, via Mentana e via Mameli, via Custoza, viale Avignone e via Piero Strozzi.In queste prime settimane tutti i nuovi contenitori saranno ‘aperti’ e potranno essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.Per accompagnare la cittadinanza verso il nuovo sistema di raccolta, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato gli ECO-informatori che si occuperanno di assistere i cittadini e le attività economiche nei primi utilizzi della 6Card e presidieranno le nuove postazioni di raccolta illustrando le modalità di confaerimento dei rifiuti.Da domani, 22 ottobre, con orario dalle 7:30 alle 10, gli ECO-informatori saranno presenti nelle nuove postazioni secondo il seguente calendario: via Cavour (22 ottobre); via Mentana (23, 29 e 30 ottobre); via Mameli (24 e 27 ottobre); via Custoza (31 ottobre); viale Avignone (3 novembre) e via Piero Strozzi (5 novembre).È a disposizione anche un video-tutorial che spiega passo per passo come utilizzare i nuovi contenitori (link: https://seitoscana.it/video/video-tutorial-cassonetti-intelligenti-sistema-misurazione-volumetrica-dei-rifiuti2 ).Per i cittadini coinvolti nella riorganizzazione è a disposizione il Punto informativo di Sei Toscana in via Simona Martini 57 a Siena. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. I cittadini residenti nelle zone dove è già attiva la raccolta differenziata con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato potranno rivolgersi al punto informativo per il ritiro e per qualsiasi problematica relativa alla 6Card (come il mancato recapito, richiesta copia, malfunzionamento, ecc.).