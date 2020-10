Per lo smontaggio dei ponteggi a conclusione dei lavori per il consolidamento del ponte di Ravacciano, dalle ore 9 di venerdì 23 ottobre e fino alle 18 del 30 ottobre a Siena, in via Simone Martini, tra via Domenico Beccafumi e il civico 66, divieto di transito ad eccezione dei veicoli diretti fino all’inizio dell’area di cantiere situata all’altezza del numero civico 66. Doppio senso di circolazione, invece, in via Domenico Beccafumi.