Siena, le prossime manutenzioni programmate alla rete idrica

Da lunedì 26 a giovedì 29 ottobre prosegue l'installazione dei nuovi misuratori e adeguamento degli allacciamenti

A Siena proseguono da lunedì 26 a giovedì 29 ottobre le manutenzioni programmate da AdF per l'installazione dei nuovi misuratori a tecnologia avanzata e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge. Un ampio piano di interventi che entro l'anno porterà a compimento la massiva installazione di contatori di ultima generazione predisposti per la telelettura in tutto il territorio comunale.Gli interventi spesso comportano la temporanea sospensione dell'erogazione idrica: AdF è costantemente impegnata, laddove è possibile, a modulare tempi e modalità di esecuzione dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività economiche.Di seguito gli interventi pianificati per la prossima settimana, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell'erogazione idrica:Lunedì 26 ottobre: dalle 8.30 alle 13 via Cassia Nord, via Aldobrandino da Siena, via Violante di Baviera, via Pecci, via Lisini, Via S. Bargagli e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 17 via Camollia, via Campansi, via del Pignattello, Costa Paparoni, via Malta, vicolo di Malizia, piazza Chigi Saracini e zone limitrofe.Martedì 27 ottobre: dalle 8.30 alle 13 via San Marco, via delle Sperandie, via della Diana, via del Nuovo Asilo, vicolo del Monello e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 17 via Piave, via Ricasoli e zone limitrofe.Mercoledì 28 ottobre: dalle 8.30 alle 13 via Mascagni, Pian dei Mantellini, via Bastianini, via Laterina e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 17 via della Sapienza, via della Galluzza, via delle Terme, via dei Pittori, vicolo della Macina, vicolo del Forcone, vicolo del Costaccino, Costa di Sant'Antonio e zone limitrofe.Giovedì 29 ottobre: dalle 8.30 alle 11.30 via dei Termini, vicolo di Pier Pettinaio, vicolo della Torre e zone limitrofe; dalle 11.30 alle 13 via Vallerozzi e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 17 via San Vigilio, piazza Tolomei, via di Calzoleria, vicolo del Viscione, via delle Donzelle, via Cecco Angiolieri e zone limitrofe.