Siena, via libera al progetto di sostituzione degli alberi in viale Bracci

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dei marciapiedi e del verde nell’area di viale Bracci a Siena da via G. Pietri al policlinico Santa Maria alle Scotte. L’intervento, all’interno del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, che prevede un investimento di 200mila euro da parte del Comune, è stato approvato ieri dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Aree verdi e ambiente Silvia Buzzichelli.



"Abbiamo dato il via libera a un progetto molto importante per la sistemazione di questo tratto di viale Bracci sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista estetico. L’obiettivo è infatti quello di sostituire i pini che, avendo grosse difficoltà a vegetare bene in aree fortemente urbanizzate, hanno subìto un peggioramento dello stato di salute con cedimenti a causa di maltempo". Non solo, spiega Buzzichelli, "quest’intervento oltre a ridurre il possibile pericolo, in caso di caduta, per persone e cose, punta anche a migliorare gli aspetti paesaggistici attraverso un’alberatura più omogenea, valorizzando dunque viale Bracci".



Attualmente infatti nove delle 43 piante presenti sono già state abbattute d’urgenza, creando un vuoto lungo la strada e, in considerazione dello stato di salute dei pini rimasti, verificato dagli uffici comunali, si procederà alla sostituzione completa di tutti gli alberi con arbusti più idonei.