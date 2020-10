Domenica 1° novembre 2020 ultima corsa per Fiumicino: a partire da lunedì 2 novembre sarà sospeso il collegamento in bus di Tiemme e ByBus da e verso l’aeroporto Fiumicino di Roma.Per le modalità di rimborso degli utenti che hanno effettuato una prenotazione in data successiva al 2 novembre è necessario scrivere una mail a commerciale.siena@tiemmespa.it , allegando copia del biglietto acquistato.Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.tiemmespa.it alla pagina dedicata alla linea.