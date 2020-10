I sindacati: ''Assenza di relazioni sindacali (e di riscaldamento) al Tribunale di Siena''

La RSU del Tribunale di Siena e le sigle sindacali FP CGIL, FP CISL e CONFSAL UNSA lamentano l’assoluta carenza di relazioni sindacali da parte dell’Amministrazione come invece prevede il CCNL Funzioni centrali."Già in tempi ordinari, ma in particolare da un anno a questa parte - spiegano i sindacati -, il rapporto non è mai stato improntato su di una positiva e costruttiva gestione dell’ambiente di lavoro, al massimo relegato ad incontri formali i cui accordi, seppur sottoscritti, non hanno mai avuto seguito.L’emergenza sanitaria del Covid-19 non ha cambiato queste dinamiche e alla parte sindacale si continua a negare la possibilità di essere parte attiva nella creazione di un luogo di lavoro salubre e adeguato tenendo nella dovuta considerazione le peculiarità del settore giustizia, soprattutto in una fase di aumento dei contagiati nel nostro Paese.In queste condizioni è necessario discutere di tematiche legate ad un’organizzazione del lavoro che solo attraverso la corretta gestione del personale in presenza, insieme allo smart working, può garantire sicurezza e salubrità delle persone che lavorano.Questa situazione ci vede costretti, dopo numerosi tentativi da parte nostra di creare un fruttuoso ambito di relazioni e scambio, a denunciare in forma pubblica la negazione di corrette relazioni con i rappresentanti dei lavoratori, con tutte le conseguenze che la stessa ha in termini di prerogative sindacali, buone prassi e ricadute in termini di risultati.Altra problematica, ormai divenuta come ogni anno una routine, è quella della mancata attivazione degli impianti di riscaldamento nei palazzi di via Camollia e via Franci, con evidente esposizione a malattie da raffreddamento per il personale.La RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, insieme a quelle regionali, valuteranno nei prossimi giorni ogni strumento possibile per ridare dignità ai lavoratori del Tribunale di Siena."