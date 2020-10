Halloween, la Guardia di Finanza di Siena sequestra 1.400 articoli potenzialmente pericolosi

A Siena, i finanzieri del Comando Provinciale, hanno sequestrato all'interno di un negozio circa 1.400 articoli per la festa di Halloween, tra cui maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri, trucchi destinati per lo più ai bambini.I prodotto erano privi di marcatura CE e senza le etichettature previste per legge, quindi potenzialmente pericolosi.Oltre al sequestro degli articoli, i militari hanno provveduro ha sanzionare l'esercente per 5.000 euro ed a segnalarlo alla Camera di Commercio.