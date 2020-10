5 nuovi progetti per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a Siena e provincia

Approvati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica



Si è riunito oggi, presieduto dal prefetto Maria Forte, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per esaminare i progetti di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni di Siena, Castelnuovo Berardenga, Montepulciano, Murlo e Poggibonsi.



I progetti, approvati all’unanimità dal Comitato, mirano ad ottenere l’accesso ai contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, per finanziarne, in tutto o in parte, la realizzazione. Gli uffici del Viminale dovranno ora redigere, secondo i criteri individuati dal decreto ministeriale del 27 maggio 2020, la graduatoria nazionale dei progetti presentati in tutta Italia, per selezionare quelli che potranno ottenere il finanziamento.



“Questi progetti sono un ottimo esempio di sinergia istituzionale, con l’impegno e la sensibilità delle Amministrazioni comunali che, insieme alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, potranno valorizzare e rendere ancor più efficace il lavoro quotidiano delle Forze di polizia - ha detto il prefetto Forte -. La prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza sono del resto esigenze imprescindibili per ogni comunità e richiedono un lavoro di squadra costante”.