Comune di Siena, graduatoria provvisoria bando locazioni alloggi Erp

Da venerdì 30 ottobre all’Albo Pretorio on line

Dal venerdì 30 ottobre, all'Albo Pretorio online del Comune di Siena, sarà pubblicata per 30 giorni la graduatoria provvisoria delle domande per il bando di concorso relativo all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale di Siena.Mentre entro il 30 novembre sarà possibile presentare eventuale opposizione esclusivamente: con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza del Campo n. 1; oppure con raccomandata postale A.R. a Comune di Siena, Piazza del Campo n. 1 – 53100 Siena (farà fede il timbro dell'ufficio postale); o tramite PEC (posta elettronica certificata) a comune.siena@postacert.toscana.it e solo se inviata da una casella PEC.Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Contiene ricorso relativo al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P”.La graduatoria provvisoria sarà consultabile e scaricabile dal portale istituzionale dell’Ente al link https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Patrimonio-e-Politiche-Abitative/Bandi-e-Graduatorie-Politiche-Abitative dove verrà pubblicato anche un modello per la compilazione delle istanze di opposizione.Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Patrimonio e Politiche Abitative ai numeri 0577/292443 o 0577/292236.