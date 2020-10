Siena, due minorenni aggrediscono 21enne e lo lasciano a terra esanime: rintracciati e denunciati dalla Polizia

Nella serata di ieri, mercoledì 28 ottobre, in piazza San Francesco a Siena, due minorenni hanno aggredito un 21enne per futili motivi, lasciandolo esanime per strada nei pressi delle scale mobili.Gli agenti della Sala Operativa della Questura, a seguito di una segnalazione effettuata da un passante, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e, verificata la presenza a terra del 21enne, hanno individuato dai filmati un gruppo di giovani che, dopo aver aggredito con calci e pugni la vittima, si erano allontanati per le vie del centro.Costantemente monitorato dalle immagini di videosorveglianza che lo continuava a riprendere durante il percorso, il gruppo degli aggressori è stato raggiunto da una volante in piazza Matteotti, mentre un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed i sanitari del 118 si sono recati sul luogo dove si trovava riverso per terra l’aggredito.La prima pattuglia ha quindi identificato quattro persone, tre uomini, di cui uno maggiorenne, ed una donna minorenne, che sono stati condotti in Questura per l’accertamento dei fatti, mentre il personale del 118 con la seconda volante di supporto ha soccorso la vittima che è stata successivamente trasportata al policlinico.A seguito degli accertamenti è emerso che due dei quattro fermati, entrambi minorenni dimoranti in provincia di Siena e conosciuti alle forze dell’ordine per analoghi episodi, dopo aver avuto una discussione scaturita per futili motivi con il 21enne, l’hanno colpito con calci e pugni lasciandolo poi esanime a terra.Al termine della minuziosa attività di ricostruzione dei fatti i due sono stati denunciati alla competente Procura minorile.