Comune di Siena: dichiarazioni Imu 2019 vanno presentate entro il 31 dicembre

Il Comune di Siena informa che nei casi in cui il possesso dell'immobile abbia avuto inizio nel corso del 2019, o siano intervenute variazioni nel suddetto anno, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al prossimo 31 dicembre.Il modello è reperibile sul sito del Comune al link https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pagare-tasse-e-tributi/I.M.U.-Imposta-Municipale-Propria/Dichiarazione-IMU e può essere presentato tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata a Siena Parcheggi, via S. Agata n. 1, riportando sulla busta la dicitura “dichiarazione IMU 2019”; via PEC a gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com oppure a mano agli uffici dell’azienda in via Fontebranda n. 65, il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17, previo appuntamento, telefonico allo 0577 228795 o con mail a gestioneimu@sienaparcheggi.com ma anche tramite la app UFIRST.