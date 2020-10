Accesso agli sportelli di Siena Parcheggi solo su appuntamento

Al fine di contenere il contagio da Covid-19, in base alle recenti disposizioni governative, sarà possibile accedere agli sportelli di Siena Parcheggi S.p.a. solo su appuntamento contattando il numero 0577 228795, o per fax allo 0577 292135, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure:tramite mail agli indirizzi dedicati ai singoli tributi gestione.imu@sienaparcheggi.com (per l’Imu), gestione.tari@sienaparcheggi.com (per la Tari),gestione.impostasoggiorno@sienaparcheggi.com (imposta di soggiorno),cosap@sienaparcheggi.com (Cosap permanente e bottini comunali),contenzioso@sienaparcheggi.com (contenzioso),gestione.riscossionecoattiva@sienaparcheggi.com (per la riscossione attiva), altrimenti una PEC a gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pagare-tasse-e-tributi La corrispondenza e le raccomandate dovranno essere indirizzate a Siena Parcheggi - via S. Agata n. 1 – 53100 Siena.