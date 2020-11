Quasi 286mila euro i contributi per Buoni Spesa assegnati al Comune di Siena

Nel mese di marzo 2020, nella prima fase dell'emergenza Covid-19, i Comuni hanno ricevuto risorse economiche da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Il Comune di Siena ha avuto in assegnazione la somma di € 285.950,46 per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.L'Amministrazione comunale attraverso l’assessorato al sociale, in base alla necessità di procedere con estrema urgenza, nel contestuale rispetto di criteri di trasparenza ed equità sociale, ha attivato un avviso con relativa domanda per poter richiedere i contributi con modalità completamente digitali, molto semplici per i beneficiari ed ha invitato gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi, ottenendo ampia risposta.Le assistenti sociali e le organizzazioni di volontariato hanno contribuito alla distribuzione dei contributi. Alla fine del mese di ottobre 2020 sono stati utilizzati buoni per un totale di € 269.986,58, con le seguenti specifiche:beneficiari individuati in 952 nuclei familiari, con una ricarica media per beneficiario di € 300,36; spese effettuate n. 6.320, con un importo medio per spesa di circa € 42,70.“La nuova fase di recrudescenza del virus, con le conseguenti difficoltà per numerosi nuclei familiari – spiega l’assessore Francesca Appolloni - non poteva esimerci da mettere a disposizione dei cittadini il residuo di quanto già abbondantemente distribuito, oltre a dare nuova dimostrazione della capacità di fare rete con il mondo del volontariato per una maggior tenuta del tessuto sociale del nostro territorio”.L’Amministrazione comunale ha chiesto nuovamente, per questa seconda fase, la collaborazione delle organizzazioni di volontariato che già avevano contribuito alla distribuzione dei buoni spesa.Queste le organizzazioni che collaborano alla erogazione delle residue disponibilità:Croce Rossa Italiana 3280233227 galli.michele@inwind.itPubblica Assistenza 3494996694 giannsa81@gmail.com, 339 622 5886 graziarag@alice.itMisericordia 3316271416 - 3488603417 prociv@misericordiadisiena.itCaritas 3887747376 - 0577280643 dal lunedì al venerdì 9-12 segreteria@caritas-siena.it