Lega, l'onorevole Guglielmo Picchi nuovo commissario a Siena

Lega Toscana: "Grazie alla senatrice Tiziana Nisini per quanto fatto e buon lavoro al nostro nuovo referente nel Senese"



“Dopo le motivate e comprensibili dimissioni della senatrice Tiziana Nisini (fra i vari compiti, è Segretario della Presidenza dello stesso Senato) da commissario per Siena e provincia - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - la scelta per sostituirla nell’incarico è caduta su un altro parlamentare, l’onorevole Guglielmo Picchi.



Permettetemi, innanzitutto - prosegue il commissario regionale - di ringraziare caldamente Tiziana Nisini che ha svolto in modo egregio il suo ruolo e voglio, altresì, rivolgere un grosso in bocca al lupo a chi le subentra, con la convinzione che saprà gestire al meglio l’importante fase precongressuale.

Anche su Siena e provincia sarà fondamentale puntare a radicarci sempre più sul territorio, favorendo, quindi, uno stretto dialogo con i cittadini."



"Mi unisco volentieri ai ringraziamenti nei confronti di chi mi ha preceduto - afferma Guglielmo Picchi - ed assicuro, fin da subito, il massimo impegno e determinazione. Sono onorato di poter concretamente supportare la Lega a Siena e sono certo che ci faremo trovare pronti, in vista dell’importante sfida per le elezioni suppletive.”