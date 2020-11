Siena, proseguono i controlli antidroga della Guardia di Finanza con le unità cinofile

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena proseguono la loro costante azione di controllo del territorio, in particolar modo nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, su tutta la provincia e, in particolare, nel capoluogo cittadino.Controlli effettuati quotidianamente, concentrando l’attenzione nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, oltre che presso le maggiori arterie stradali di accesso alla città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali stazione ferroviaria e capolinee degli autobus.Durante uno di tali controlli, effettuato con il prezioso ausilio dell’unità cinofila, un 19enne italiano è stato oggetto di segnalazione da parte del cane antidroga mentre attraversava il sottopassaggio ferroviario, poi confermata dal successivo controllo effettuato dai finanzieri.Vistosi infatti alle strette, il 19enna ha consegnato ai militari una confezione contenente un involucro contenente hashish. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e trasmesso alla locale ASL per le analisi di rito, mentre il possessore è stato segnalato alla Prefettura di Siena.