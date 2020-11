Siena, da lunedì 9 novembre ingresso temporanemento spostato al Comando di Polizia Municipale

Per l'installazione di una rampa di accesso per disabili, da lunedì 9 novembre, l’ingresso del Comando di Polizia Municipale di Siena è temporaneamente spostato dal civico 3 all’1 di via Federigo Tozzi.Si ricorda che, per contenere la diffusione del virus Covid-19, gli uffici, pur restando completamente operativi, sono chiusi al pubblico tranne che per la restituzione dei veicoli rimossi.La Polizia Municipale è comunque contattabile per telefono ed e-mail reperibili sul sito www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale L’ufficio Traffico, Concessioni, ZTL riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento e solo per la presentazione della domanda e il ritiro del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) nonché del permesso ZTL residente.Per fissare l’appuntamento è possibile chiamare dal lunedì al venerdì in orario 9-10 lo 0577 292531 o inviare una e-mail a permessiztl@comune.siena.it