Rifiuti pericolosi: la Guardia di Finanza di Siena sequestra autocarro e denuncia conducente e proprietario

Sull'autocarro lavatrici, caldaie, forni elettrici ed altri rifiuti pericolosi speciali senza alcuna autorizzazione

Durante uno dei controlli messi in atto dal Comando della Guardia di Finanza di Siena per il contrasto alle norme anti contagio, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha fermato un autocarro per i consueti accertamenti di rito.Le operazioni di servizio hanno permesso di accertare che il trasportatore, già gravato da precedenti specifici in materia di “raccolta non autorizzata di rifiuti”, stava trasportando una grande quantità di rifiuti speciali pericolosi e non (lavatrici, caldaie, forni elettrici ed altri elettrodomestici in disuso) per un totale di quasi 1.400 Kg.I successivi accertamenti hanno consentito di constatare l’assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio per il trasporto e lo smaltimento di tali prodotti.I militari operanti hanno quindi proceduto alla denuncia del conducente e del proprietario del veicolo, successivamente intervenuto, per il reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e a sottoporre a sequestro il veicolo, il carico e la relativa documentazione.