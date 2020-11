''Parla con noi'', un mese di attivazione per lo sportello d'ascolto del PD senese

E' attivo da un mese lo Sportello d'ascolto territoriale del Partito Democratico senese ''Parla con noi'', una struttura da contattare per condividere riflessioni politiche, osservazioni e contributi per la crescita delle Terre di Siena e delle sue comunità.Allo staff iniziale di 10 volontari che gestiscono il call-center, si è aggiunto personale esperto in comunicazione e relazione d'aiuto per accoglienza, ascolto di criticità e disagi legati anche al particolare periodo della emergenza sanitaria che vede il territorio regionale classificato come categoria arancione.“In questo mese lo sportello è stato contattato da diversi cittadini che, utilizzando la modalità telefonica o attraverso l'indirizzo specifico di posta elettronica, hanno proposto riflessioni e pareri in relazione a molti temi nazionali e locali compresa la gestione della fase emergenziale dovuta al Covid-19 - afferma Daniele Cortonesi, responsabile comunicazione del PD provinciale - e contemporaneamente, sono state avanzate anche proposte per il rilancio della coalizione di centrosinistra a Siena e suggerito significativi contributi per la valorizzazione delle Terre di Siena.Invitiamo i senesi a cogliere questa opportunità e a contattare il nostro sportello - conclude Daniele Cortonesi - potranno verificare la disponibilità all'ascolto del team e, compatibilmente alle richieste, anche alla soluzione di criticità e di problematiche rappresentate.”Il servizio ha un numero telefonico dedicato (3661117326) al quale risponde un operatore il giovedì dalle 17 alle 19 e un indirizzo email: parlaconnoi.pd@gmail.com sempre attivo.