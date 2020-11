Siena, controlli della Polizia per il rispetto delle norme anti Covid-19

Nell’ambito dei servizi predisposti per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, nei giorni scorsi gli equipaggi della Questura di Siena hanno effettuato controlli mirati controllando alcuni esercizi pubblici, bar e ristoranti di Siena.I titolari di un ristorante ed un pub, sono stati sanzionati poiché entrambi avevano permesso l’accesso, per la consumazione di pasti e bevande, di un numero di persone superiore al consentito e con modalità tali da non poter garantire le distanze di sicurezza.E' stato controllato anche un locale che è risultato proporre la cena a dei dipendenti di una ditta: in questo caso è emersa la regolarità dell’attività per aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad effettuare un servizio di mensa su base contrattuale ai soli dipendenti registrati e quindi nel rispetto del DPCM del 25 ottobre 2020.Sono stati inoltre identificati quattordici giovani, tutti maggiorenni che, in una stalla all’aperto, stavano partecipando ad una festa di compleanno. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno interrotto la festa ed hanno segnalato il fatto ai colleghi della Polizia Amministrativa, per le valutazioni di competenza.Sanzioni per violazione del DPCM Covid-19 sono state infine elevate ad una donna che, in luogo affollato e durante una manifestazione sportiva non indossava la mascherina, e ad un ragazzo che ne risultava del tutto sprovvisto.