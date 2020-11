Luigi De Mossi interviene via streaming all'International Forum for School Principals di Nanchino

È in corso a Nanchino, capoluogo della provincia dello Jiangsu in Cina, il 16° International Forum for School Principals. L'edizione è dedicata principalmente alla Post-Pandemic Classroom Adaptation for Education. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, in collegamento streaming ha riaffermato i legami con lo Jiangsu ed auspicato future nuove collaborazioni in ambito formativo, rinnovando l'invito per gli scambi e l'auspicio per la ripresa della presenza degli studenti a Siena, non appena sarà possibile.