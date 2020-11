Siena, riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è riunito oggi, presieduto dal Prefetto di Siena Maria Forte, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Vicesindaco del Comune di Siena ed i vertici delle forze di polizia, per fare nuovamente il punto sulla situazione del territorio a pochi giorni dall’inserimento della Toscana nella zona arancione prevista dal DPCM del 3 novembre scorso.



“I servizi di controllo delle forze di polizia proseguono in modo coordinato, con il supporto delle Polizie municipali e della Polizia provinciale e li stiamo ricalibrando sulla base delle nuove limitazioni introdotte dalla disposizioni governative – ha detto il prefetto Forte –. Non si sono fin qui registrati episodi significativi di violazioni ma è necessario continuare a mantenere alta la guardia e ricordare a tutti i nostri concittadini che è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole per prevenire l’ulteriore diffusione del contagio”.