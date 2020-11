Comune di Siena, saldo Tari 2020: prima rata entro 21 dicembre, seconda entro 25 febbraio

Siena Parcheggi invierà a breve le bollette per il saldo TARI 2020 divise in due rate di pari importo da pagare entro il 21 dicembre e il 25 febbraio 2021 (la tariffa della tassa sui rifiuti è rimasta invariata rispetto al 2019).Le bollette sono già predisposte con una agevolazione COVID, che consiste nella riduzione del 30% della parte variabile della TARI per le utenze domestiche; stessa agevolazione, sempre sulla parte variabile, per le utenze non domestiche delle categorie da 1 a 30, in aggiunta a quanto già praticato in sede di acconto.Escluse dall’agevolazione le seguenti categorie di utenze non domestiche: 9-10-12-14- 25-28 (Case di cura e di riposo, ospedali, banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccherie e plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi e generi alimentari, ipermercati di generi misti).Per informazioni rivolgersi a Siena Parcheggi Tel. 0577/228795 – gestione.tari@sienaparcheggi.com Link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pagare-tasse-e-tributi/TARI-Tassa-Rifiuti