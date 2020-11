Comune di Siena: saldo IMU 2020 entro il 16 dicembre

Per i titolari di beni immobili e di diritti reali immobiliari il prossimo 16 dicembre è il termine utile per pagare al Comune di Siena il saldo della seconda rata IMU utilizzando il Modello F24.I codici tributo sono gli stessi che si utilizzavano in precedenza, fatta eccezione per i cosiddetti “beni merce” (cioè i fabbricati non locati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), per i quali è istituito l'apposito Codice Tributo IMU “3939” (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29/5/2020).Il versamento del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 è calcolato sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 dello scorso mese di luglio, a conguaglio di quanto già versato in acconto.Le seguenti categorie di immobili, e le relative pertinenze, dove sono esercitate le attività sono esonerate dal pagamento del saldo IMU 2020 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate:(codici Ateco, descrizione)493210 Trasporto con taxi493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano551000 Alberghi552010 Villaggi turistici552020 Ostelli della gioventù552030 Rifugi di montagna552040 Colonie marine e montane552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero561011 Ristorazione con somministrazione561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole561030 Gelaterie e pasticcerie561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti561042 Ristorazione ambulante561050 Ristorazione su treni e navi562100 Catering per eventi, banqueting563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi591400 Attività di proiezione cinematografica749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento799019 Altri servizi di prenotazione e altre Attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici823000 Organizzazione di convegni e fiere855209 Altra formazione culturale900101 Attività nel campo della recitazione900109 Altre rappresentazioni artistiche900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli900209 Altre Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche900309 Altre creazioni artistiche e letterarie900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche920009 Altre Attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)931110 Gestione di stadi931120 Gestione di piscine931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti931190 Gestione di altri impianti sportivi931200 Attività di club sportivi931300 Gestione di palestre931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi931999 Altre attività sportive932100 Parchi di divertimento e parchi tematici932910 Discoteche, sale da ballo, night club e simili932930 Sale giochi e biliardi932990 Altre Attività di intrattenimento e di divertimento949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby949990 Attività di altre organizzazioni associative nca960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)960420 Stabilimenti termali960905 Organizzazione di feste e cerimonieContinuano ad applicarsi, anche alla seconda rata IMU, le agevolazioni già previste per l’acconto 2020, relativamente alle seguenti unità immobiliari utilizzate nei settori del turismo e dello spettacolo:immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termaliimmobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività lì esercitateimmobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioniimmobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché ci sia corrispondenza tra relativo proprietario e gestore dell’attivitàimmobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che il soggetto proprietario coincida con il soggetto gestore delle relative attività.Per informazioni: Siena parcheggi Tel. 0577/228795 – gestione.imu@sienaparcheggi.com LINK: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pagare-tasse-e-tributi/I.M.U.-Imposta-Municipale-Propria