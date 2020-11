Siena, Staderini (Sena Civitas) chiede al sindaco De Mossi la convocazione del Consiglio comunale

Con una lettera aperta, il consigliere comunale capogruppo di Sena Civitas, Pietro Staderini, chiede al sindaco Luigi De Mossi, la convocazione di uno o più consigli comunali in modalità videoconferenza. Di seguito il testo della lettera.



"Ill.mo Sig. Sindaco,

pur comprendendo le difficoltà del momento, stupisce la vacatio del Consiglio comunale di Siena e non si capiscono le motivazioni sottostanti alla mancata convocazione dell'assemblea cittadina dal 28 settembre scorso, nelle forme di videoconferenza che le norme impongono.



Soltanto il sottoscritto ha presentato 2 mozioni e 5 interrogazioni e ci saranno altri documenti e argomenti in sospeso certamente più importanti dei miei, che necessitano di un confronto nell'ambito del solo "luogo deputato", e cioè il Consiglio comunale, che vede la presenza, oltre a quella del Sindaco, dei soli eletti direttamente dai cittadini.



Chiedo pertanto a Lei, Signor Sindaco, di valutare l'opportunità di programmare la convocazione di uno o più consigli comunali.



Ringraziando per l'attenzione che vorrà concedere alla mia richiesta, La saluto cordialmente."